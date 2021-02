"Tive um ponto de situação ontem [quarta-feira] à noite, de familiares, e o presidente está a evoluir bem e poderá ter alta a qualquer altura", sublinhou.

A fonte não revelou o problema que obrigou Daviz Simango a ser transferido de helicóptero, da Beira, centro de Moçambique, para um hospital na África do Sul, onde se encontra a receber tratamento médico.

Na segunda-feira, o porta-voz do MDM, Sande Carmona, disse à Lusa que o presidente do conselho municipal da Beira poderá ter alta médica "a qualquer altura" e o seu estado de saúde "é promissor".

"Falei há pouco com a família e as notícias são excelentes, o presidente está com um quadro clínico promissor e poderá ter alta a qualquer altura", enfatizou Sande Carmona.

Aquele responsável avançou que todos os órgãos do partido e o conselho municipal estão a funcionar normalmente e está fora de hipótese pensar em substituir o líder.

PMA // JH

Lusa/Fim