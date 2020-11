De acordo com Isabel dos Santos, a vítima mortal é um cidadão do sexo masculino, de 50 anos, do distrito de Mé Zóchi, o segundo mais afetado do país.

Na atualização do boletim diário do novo coronavírus, a porta-vos do Ministério da Saúde sublinhou que foram efetuados hoje 43 testes, e que todos deram negativo.