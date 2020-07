De acordo com a mesma fonte, o número de pacientes recuperados aumentou também para 325, enquanto no hospital de campanha estão internadas quatros pessoas infetadas pelo novo coronavírus.

Isabel dos Santos, que falava aos jornalistas durante a atualização do Boletim Diário Coronavírus, referiu ainda que os cidadãos em isolamento domiciliar diminuíram para 398.

A fonte do Ministério da Saúde não dá indicações de quantas pessoas estão no serviço sintomático respiratório, mantendo-se em 14 o número de óbitos desde que a doença foi declarada no país em meados de março.

Em África, há 14.399 mortos confirmados em mais de 664 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções e de mortos (2.350 casos e 51 mortos), apesar de ter revisto em baixa os casos após vários dias sem atualizações, seguida da Guiné-Bissau (1.927 casos e 26 mortos), Cabo Verde (1.894 casos e 19 mortos), Moçambique (1.402 casos e nove mortos), São Tomé e Príncipe (741 casos e 14 mortos) e Angola (607 infetados e 28 mortos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 2 milhões de casos e 76.688 óbitos), depois dos Estados Unidos.

