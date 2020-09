Três destes casos foram registados hoje, em 61 testes realizados nas últimas 24 horas.

O número de doentes recuperados situa-se em 866, estando um paciente internado no hospital de campanha e 19 em isolamento domiciliar.

O numero de vítimas mortais do novo coronavírus mantém-se em 15, sendo que a última morte aconteceu em 29 de julho, de um adulto de 60 anos, do distrito de Me Zóchi.

Em África, há 31.902 mortos confirmados em mais de 1,3 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortos e a Guiné Equatorial em número de casos. Angola regista 126 mortos e 3.092 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial (83 mortos e 4.990 casos), Cabo Verde (43 mortos e 4.473 casos), Guiné-Bissau (39 mortos e 2.275 casos), Moçambique (31 mortos e 4.832 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 901 casos).

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortos (quase 4,2 milhões de casos e 128.539 óbitos), depois dos Estados Unidos.

