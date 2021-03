O anúncio foi feito pelo porta-voz da 10.ª Reunião de Alto Nível de Seguimento da Resposta à Pandemia de Covid-19, cujos trabalhos foram presididos pelo chefe de Estado, Evaristo Carvalho, e terminaram durante a tarde no Palácio Presidencial.

"Continua-se a desenvolver trabalhos na perspetiva de o mais rapidamente possível proceder à vacinação da nossa população. Na última sexta-feira chegou ao país um lote de seringas e as primeiras 24 mil doses chegam na próxima sexta-feira, dia 05", disse Adelino Lucas.

O executivo já tem selecionado "um grupo prioritário" e, de acordo com a calendarização do Ministério da Saúde, essas 24 mil doses começarão a ser aplicadas à população a partir de dia 15 deste mês.

De acordo com o porta-voz, o país espera receber um total de 150 mil doses de vacinas que deverão chegar ao país "quer no quadro do projeto Covax, quer no quadro de parcerias bilaterais".

Adelino Lucas anunciou também a chegada na quarta-feira, "ou na pior das hipóteses" na quinta-feira, de um navio do Gabão com "uma grande quantidade de oxigénio", que escasseou nos últimos dias nos hospitais do país.

São Tomé e Príncipe vai manter-se em estado de calamidade, "mas numa perspetiva mais gravosa, com acompanhamento pelas forças de segurança", referiu o porta-voz.

O responsável garantiu, entretanto, que o Governo "vai agir para que se respeite escrupulosamente" as três medidas sanitárias mais importantes decretadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), designadamente a higienização das mãos, distanciamento físico e uso obrigatório de máscara.

Estas medidas foram recomendadas pelo encontro, presidido pelo chefe de Estado, que orientou o Governo a aplicar "penalizações gravosas" aos cidadãos que não cumprem estas recomendações.

O porta-voz do encontro referiu também que ao executivo foi orientado a "melhorar todo o trabalho" de vigilância sanitária instalado no aeroporto e nos portos.

Os delegados a 10.ª reunião de alto nível concluíram que os distritos onde a contaminação pelo novo coronavirus "é mais complicada" são Água Grande, onde se situa a capital, Mé Zóchi, o segundo maior do país, e Lobata e Cantagalo, respetivamente, no norte e no sul da ilha de São Tomé.

"Face à situação crescente de casos de pandemia, o Presidente da República alertou para a necessidade de massificação dos testes", disse o porta-voz, sublinhando que para isso "será necessário aquisição de mais laboratórios", que a representante da OMS no encontro garantiu poderem ser financiados por doadores.

São Tomé e Príncipe registou nas últimas 24 horas mais 12 casos positivos de covid-19, aumentando o total de pessoas com a doença confirmada para 1.840.

De acordo com o boletim de hoje, todas as contaminações ocorreram em São Tomé, onde 10 pacientes se encontram internados no hospital de campanha e 359 em isolamento domiciliar, enquanto 25 foram considerados recuperados da doença.

O total de pessoas com novo coronavírus no país é de 372, incluindo três da região autónoma do Príncipe, também em isolamento domiciliar.

O número de óbitos mantém-se em 30.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

MYB // LFS

Lusa/Fim