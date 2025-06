São Tomé e Príncipe inicia hoje celebração dos 50 anos da independência que decorre até 21 de dezembro

São Tomé, 09 jun 2025 (Lusa) -- As comemorações dos 50 anos da independência de São Tomé e Príncipe arrancaram hoje no arquipélago do Príncipe, num programa que se prolongará até 21 de dezembro, anunciou o Presidente da República.