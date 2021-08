De acordo com o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe, o país não registou qualquer morte nas últimas 24 horas.

O documento esclarece que as seis novas infeções e as quatro recuperações foram registadas na ilha de São Tomé.

Com os dados mais recentes, o arquipélago conta agora com 2.463 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, entre os quais 37 óbitos e 2.365 recuperações da doença.

O arquipélago lusófono conta ainda, oficialmente, com 61 casos ativos, todos na ilha de São Tomé.

O continente africano soma mais de 6,8 milhões de casos de covid-19 e mais de 173 mil mortes, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças em África (CDC África).

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 199,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

