De acordo com a porta-voz do Ministério da Saúde, Isabel dos Santos, a vítima mortal, nas últimas 24 horas, é um homem de 73 anos e residente no distrito de Água Grande, onde se localiza a capital, São Tomé.

Os sete novos casos de infeção registados são todos da ilha de São Tomé, que também dois doentes internados no hospital de campanha e 155 em isolamento domiciliar.

Na Região Autónoma do Príncipe estão três cidadãos sob vigilância, elevando para 160 o número total de pessoas infetadas pelo coronavírus SARS-CoV-2 sob vigilância no país.

Dos 27 recuperados nas últimas 24 horas, um é da ilha do Príncipe e os restantes de São Tomé, subindo o total aumenta para 1.920 pacientes, desde o início da pandemia no país, em abirl de 2020.

