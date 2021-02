De acordo com o Boletim Diário Covid-19 de hoje, 376 pacientes com covid-19 estão sob vigilância, estando duas pessoas internadas no hospital de campanha em São Tomé. Além de outras 359 que se encontram em isolamento domiciliar.

Na ilha do Príncipe estão 15 pessoas em isolamento domiciliar.

Nas últimas 24 horas 11 pessoas foram dadas como recuperadas na ilha de São Tomé, totalizando 1.125 que o ministério considera estarem recuperadas da covid-19.

O número de óbitos por covid-19 mantém-se em 19, de acordo com fonte sanitária.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.522 pessoas dos 788.561 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

