De acordo com Isabel dos Santos, das 16 novas infeções, cinco foram registadas nas últimas 24 horas, sendo duas em São Tomé e três na ilha do Príncipe, onde nove pessoas estão em isolamento domiciliar.

Com as 16 recuperações da doença, somam 2.225 os casos recuperados da covid-19, desde há pouco mais de um ano que o novo coronavirus foi declarado no país.

A porta-voz do Ministério da Saúde referiu ainda que no hospital de campanha em São Tomé estão internados dois doentes e 17 estão em isolamento domiciliar.

De acordo com a fonte do ministério, o total de pessoas que atualmente vivem em São Tomé e Príncipe com a doença e estão sob vigilância são 28, e o número de óbitos mantém-se em 35.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.046.134 mortos no mundo, resultantes de mais de 142,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

