"De acordo com as informações que me deram, neste momento nós temos quatro casos confirmados. Inclusivamente, um confirmaram ainda hoje", disse o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, depois de visitar as instalações do centro de isolamento para doentes com covid-19.

"Quer dizer que, além da dimensão preventiva, nós já estamos na vertente curativa. Temos que reforçar os meios de diagnóstico, temos que fazer o máximo de testes possíveis para que possamos detetar mais casos", acrescentou Bom Jesus.

O chefe do executivo pediu toda a colaboração e compreensão dos profissionais da saúde no combate que é necessário travar contra a covid-19 no país.

"É o momento em que todos nós temos que fazer algum esforço. Já chegamos a esta fase curativa, agora temos que trabalhar no sentido de quebrar a cadeia de transmissão e as equipas da saúde vão estar na linha da frente, fazer o seu trabalho", referiu Jorge Bom Jesus.

O governante alertou que, devido à "fragilidade do sistema de saúde" e também social do país, "é preciso tomar todas as medidas para evitar que essa pandemia se alastre".

"Cada um de nós está consciente do risco que corre e do potencial do risco que pode constituir para os outros", sublinhou o chefe do Governo.

O diretor geral do Centro Hospitalar de São Tomé, Pascoal d'Apresentação, disse, por seu lado, que na manhã de quinta-feira deram entrada no principal hospital do país três pessoas com sintomas associados ao novo coronavírus, e que, depois de testados, "um deles deu positivo".

De acordo com esse responsável, trata-se de "uma senhora já com alguma idade e com estado de saúde já bastante debilitado".

Pascoal d'Apresentação referiu também que os três doente internados com diagnóstico de novo coronavírus "têm evoluído, felizmente, de uma forma bastante satisfatória", sublinhando que o facto de serem da "faixa etária jovem" pode facilitar a recuperação.

"O mais novo tem 22 anos e o mais velho tem 37 anos de idade, não têm tido grandes complicações respiratórias e pulmonares que nos possam obrigar a submetê-los a cuidados intensivos ou outros mais diferenciados", disse Pascoal de Apresentação.

"Têm sido tratados com base no protocolo terapêutico que nós estabelecemos conforme as orientações da Organização Mundial da Saúde e estão a evoluir de forma bastante satisfatória", acrescentou.

Hoje começa o "confinamento obrigatório em todo o território nacional", a partir das 19:00 locais (20:00 em Lisboa), e o Governo já avisou que o Exército e a polícia vão efetuar patrulhamento para garantir o cumprimento das medidas.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 190 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 708 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O número de mortos provocados pela covid-19 em África subiu para 1.298 nas últimas horas, com 27.427 casos registados da doença em 52 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, a Guiné Equatorial lidera em número de infeções (84 e uma morte), seguida de Cabo Verde (82 casos e uma morte), Guiné-Bissau (52) Moçambique (46), Angola (25 infetados e dois mortos) e São Tomé e Príncipe tem quatro casos confirmados.

