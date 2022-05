De acordo com o programa oficial desta deslocação ao Brasil, que decorre a partir de hoje e até sábado, o presidente da Assembleia da República estará quinta-feira em Brasília, sexta-feira em Curitiba e sábado em São Paulo.

"O 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, é comemorado em vários países. Eu terei o gosto e a responsabilidade de representar Portugal nas comemorações que este ano se desenrolam no Brasil com a participação e a coorganização da embaixada portuguesa em Brasília", refere Augusto Santos Silva num vídeo a propósito daquela que será a sua primeira visita oficial.

Fonte oficial do gabinete adiantou à agência Lusa que o presidente da Assembleia da República é acompanhado nesta viagem por uma delegação parlamentar constituída pelo deputado do PS João Pedro Matos Fernandes, em representação da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e pelo deputado do PSD Maló de Abreu, eleito pelo círculo fora da Europa, tal como Santos Silva.

"É muito importante que todos nós estejamos associados a esta celebração da nossa língua comum e é muito importante também que o parlamento, que nos representa a todos, esteja associado a esta comemoração", considera a segunda figura do Estado.

A primeira paragem de Santos Silva será em Brasília, na quinta-feira, precisamente o Dia Mundial da Língua Portuguesa, onde visita o congresso brasileiro e se reúne com os respetivos presidentes.

Da parte da manhã, o presidente da Assembleia da República tem um encontro com o presidente da Câmara dos Representantes do Brasil, deputado Arthur Lira, seguindo-se a inauguração da exposição "A bagagem do viajante".

Já de tarde, encontro marcado com presidente do Senado Federal do Brasil, senador Rodrigo Pacheco e depois um concerto do grupo "Reco do Bandolim e Choro Livre", terminando este dia com uma conversa com Pilar Del Río e Carlos Reis, a propósito da celebração do Centenário de José Saramago.

Na sexta-feira, Santos Silva chega a Curitiba, tendo na agenda uma vista ao Museu do Holocausto e, depois, a inauguração da Cátedra José Saramago, na Universidade Federal do Paraná, onde assistirá ainda à aula inaugural.

Para sábado, o último dia desta visita oficial, está prevista a participação de Santos Silva num evento comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, onde assiste a uma apresentação teatral pela companhia Pia Fraus.

"As comemorações este ano no Brasil do Dia Mundial da Língua Portuguesa inscrevem-se, por sua vez, num programa muito forte que vai reforçar imenso a fraternidade entre Portugal e o Brasil. Refiro-me à comemoração do segundo centenário da independência do Brasil, à comemoração do centenário da travessia aérea do atlântico sul por Gago Coutinho e Sacadura Cabral e também naturalmente às comemorações do primeiro centenário do nascimento do Nobel da literatura José Saramago", refere ainda Santos Silva no vídeo.

