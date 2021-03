A verdade e a mentira são os temas centrais desta peça destinada a crianças com mais de três anos, que é interpretada por Gonçalo Egito e Sandra Pereira.

Integrada no projeto Boca Aberta, com audiodescrição e interpretação em Língua Gestual Portuguesa, a peça mostra que há mentiras para todos os gostos: "mentiras descaradas, mentiras que estão escondidas e outras à espreita nas esquinas".

"Mas também há mentiras que parecem verdade e o contrário", alerta a obra. "E se são mentiras ou verdades depende muito de quem as contar".

Na Salinha Online do D. Maria II estão disponíveis 20 histórias para crianças, além da que agora se estreia, e também "Onde é a guerra?", outra conceção de Catarina Requeijo, que põe em causa os motivos para os conflitos.

"O muro está construído, as armas estão preparadas e há um soldado de cada lado. São inimigos. Com dois inimigos, a guerra pode começar. Por causa do inimigo, passa-se fome e não se consegue dormir. O inimigo tem de ser destruído. É horrível, cheira mal da boca e não toma banho", diz a apresentação da peça, que logo acrescenta: "Pelo menos, é assim que cada soldado imagina o outro".

A dúvida vem depois: "E se conseguissem ver-se? O que aconteceria à guerra?"

O projeto Boca Aberta começou em 2015 e consiste em espetáculos trabalhados para as crianças, montados a partir de clássicos da literatura infantil e de obras contemporâneas de autores portugueses e estrangeiros.

Fora do confinamento, além da apresentação no Salão Nobre do Teatro, estes espetáculos também viajam pelos jardins de infância da Câmara Municipal de Lisboa, por equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pelo Hospital de Dona Estefânia.

Todas as representações têm audiodescrição em interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

