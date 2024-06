"Vamos encontrar-nos com entidades ligadas à [manutenção da] paz, em particular, as Forças de Defesa e Segurança, para colher informações", disse hoje, em Maputo, Jennifer Susan Shinga, vice-presidente do Conselho Consultivo Eleitoral da SADC, no arranque desta missão.

Shinga falava numa conferência de imprensa após um encontro com a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Verónica Macamo, no âmbito de uma avaliação pré-eleitoral que a SADC realiza até ao dia 29 de junho sobre as condições para as próximas eleições gerais no país, produzindo depois um relatório.

Avançou que a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação abordou no encontro a importância da paz e segurança para a realização do processo eleitoral.

Aquela responsável da SADC declarou que a missão de avaliação pré-eleitoral vai reunir-se com quadros dos ministérios do Interior e da Defesa para uma discussão sobre as condições para a realização do pleito eleitoral.

A missão também vai manter encontros com a Comissão Nacional de Eleições (CNE), corpo diplomático acreditado em Maputo, líderes religiosos e representantes dos órgãos de comunicação social, disse Jennifer Susan Shinga.

A dirigente abordou o tema da segurança face à violência armada na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, onde forças governamentais, em conjunto com as tropas do Ruanda, combatem uma insurgência classificada por várias entidades nacionais e internacionais como grupos terroristas.

Uma missão militar da SADC destacada para o combate aos grupos armados em Cabo Delgado está, entretanto, a retirar-se progressivamente do terreno, processo a concluir até julho.

No encontro com a vice-presidente do Conselho Consultivo Eleitoral, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse que a avaliação pré-eleitoral traduz o compromisso da SADC com a democracia na África austral.

"[Queremos] enaltecer o compromisso da SADC para a consolidação da democracia, paz e estabilidade na região e no nosso país", afirmou Macamo.

O Governo moçambicano, prosseguiu, valoriza a iniciativa, porque permite a troca de conhecimento e experiências sobre "boas práticas" inerentes à consolidação da democracia.

"É do interesse do país e particularmente do Governo que a missão seja um sucesso", declarou Verónica Macamo.

Moçambique vai realizar em 09 de outubro as sétimas eleições presidenciais e legislativas, as segundas para os governadores provinciais e as quartas para as assembleias provinciais.

O atual Presidente, Filipe Nyusi, que é também presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), no cargo desde 2014, já não pode concorrer, por ter atingido o limite constitucional de dois mandatos.

PMA // JMC

Lusa/Fim