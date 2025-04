De acordo com informação do Portal do Serviço Nacional de Saúde, está previsto o encerramento de três urgências no Dia do Trabalhador, número que sobe para quatro na sexta-feira e atinge um pico de nove no sábado, antes de descer para oito no domingo.

Numa altura em que muitos portugueses aproveitam para fazer ponte, o acesso aos serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia e de Pediatria vão estar condicionados, principalmente no fim de semana e na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo as escalas de urgência do SNS, atualizadas pelos hospitais, está previsto o fecho na quinta-feira, de três serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia, nomeadamente no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e no Hospital Vila Franca de Xira.

Na sexta-feira, estarão fechadas as urgências destas especialidades no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no Hospital Amadora-Sintra e no Hospital Distrital de Santarém.

O Hospital São Bernardo, em Setúbal, receberá apenas casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com a informação do Portal do SNS, consultada pela agência Lusa às 12:00 de hoje, a previsão aponta para que sábado seja o dia mais complicado, com sete urgências de Ginecologia e Obstetrícia fechadas e duas de pediatria.

Na Península de Setúbal, vão estar encerrados os três serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia da Península de Setúbal, assegurados pelos hospitais Garcia de Orta, Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e São Bernardo, em Setúbal.

O presidente da Comissão de Saúde Materna, da Criança e do Adolescente, Alberto Caldas Afonso, alertou recentemente que a Península de Setúbal poderá precisar de medidas complementares para evitar que grávidas e recém-nascidos tenham de atravessar a ponte para Lisboa.

"Não podemos ter na Península de Setúbal três Unidades Locais de Saúde com serviços de obstetrícia que na maior parte do tempo estão fechados", disse à Lusa na sexta-feira.

A estas três urgências encerradas juntam-se, no sábado, as dos hospitais Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes, e Distrital das Caldas da Rainha.

No domingo, reabrem as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Distrital das Caldas da Rainha, mantendo-se encerradas as restantes quatro.

Durante o fim de semana, vão estar fechadas as urgências de pediatria do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada nos quatro dias, entre as 00:00 e as 08:00 e entre as 20:00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 130 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, a que se juntam cerca de 30 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar, mas no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.

HN // FPA

Lusa/fim