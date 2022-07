"O plano do G7 de boicotar a Rússia no G20 falhou. Ninguém apoiou os regimes ocidentais", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, na rede social Telegram.

Zakharova também negou que o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, tenha evitado algumas reuniões durante o encontro do G20, que se realizou na ilha indonésia de Bali, mas os participantes relataram que o ministro russo abandonou várias sessões, onde a invasão russa da Ucrânia foi criticada.

A chefe da diplomacia francesa, Catherine Colonna, disse mesmo que a Rússia ficou "isolada", o que ajuda a explicar os sucessivos abandonos de reuniões de Lavrov.

"A Rússia estava tão isolada que Lavrov abandonou a conferência, depois de falar", disse Colonna, lembrando que nenhum dos outros membros do G20, mesmo os países emergentes (BRICS -- Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul) onde a Rússia tem aliados, saíram em sua defesa.

Também a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, destacou o facto de Lavrov ter passado "grande parte das negociações não na sala, mas fora", provando que "não estava interessado em cooperação internacional".

"Que absurdo!", respondeu Zakharova, referindo-se às críticas de Baerbock, argumentando que Lavrov participou em várias reuniões no salão principal, antes de manter conversas bilaterais com seus homólogos de outros países.

"Os cidadãos alemães devem saber que a sua ministra dos Negócios Estrangeiros está a mentir", acrescentou a porta-voz russa.

Esta reunião do G20, prelúdio da cimeira de chefes de Estado a realizar em Bali em novembro, foi marcada por uma avalanche de críticas à ofensiva que a Rússia lidera na Ucrânia desde o final de fevereiro.

RJP // PDF

Lusa/Fim