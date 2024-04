O autor de "Chico Fininho" e "Porto Covo" é a mais recente confirmação para o cartaz da Queima das Fitas de Coimbra deste ano, que irá decorrer na Praça da Canção, entre 24 de maio e 01 de junho, anunciou hoje a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O músico irá atuar no Dia do Antigo Estudante na Queima das Fitas, que procura promover um convívio entre antigos alunos da Universidade de Coimbra na Praça da Canção, assegurando também uma recolha de donativos para o Fundo de Ação Social António Luís Gomes para apoios extraordinários a estudantes em situações socioeconómicas vulneráveis.

Naquele dia, também irão atuar na Queima das Fitas a 'boysband' portuguesa Excesso, que fez carreira entre 1997 e 2002.

Também já confirmados para o palco principal da Queima estão Slow J, rapper português que lançou em 2023 "Afro Fado" (30 de maio), Mike Towers, músico porto-riquenho com carreira no trap latino (27 de maio), e o cantor que aborda a música de tradição cigana Nininho Vaz Maia (25 de maio).

No palco da Praça da Canção, também designado de "Queimódromo" durante a festa dos estudantes, irá marcar presença o rapper e compositor brasileiro Matuê, num cartaz que conta com vários nomes do hip-hop e rap português para além de Slow J, como é o caso de Dillaz, ProfJam ou Lon3r Johny.

Para o cartaz deste ano, está ainda confirmada a presença de uma banda de tributo aos Linkin Park, a artista cabo-verdiana Soraia Ramos e a banda brasileira de pagode Menos é Mais.

Em 2023, a organização da Queima das Fitas aumentou a capacidade máxima de lotação do recinto de 20 mil para 25 mil pessoas.

Os bilhetes pontuais podem ser adquiridos na plataforma digital BOL.

JGA // SSS

Lusa/Fim