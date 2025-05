"Ele não obteve uma única cedência", disse Rubio referindo-se ao Presidente russo, Vladimir Putin, em declarações perante a Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado (câmara alta do Congresso norte-americano).

Ao ser questionado por uma senadora democrata, o chefe da diplomacia norte-americana defendeu que o Presidente russo está a tentar "ganhar tempo", na ausência de pressões de Washington ou de novas sanções, como as que foram adotadas hoje pela União Europeia (UE).

Trump e Putin falaram por telefone na segunda-feira, sem resultados tangíveis, embora o Presidente norte-americano tenha anunciado que russos e ucranianos deverão iniciar negociações imediatas para um cessar-fogo.

Depois da conversa telefónica com Putin, o Presidente norte-americano afirmou ter mantido contactos também com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, assim como com vários líderes europeus, com quem discutiu os planos para as potenciais negociações. Trump indicou ainda que o Vaticano demonstrou interesse em acolher possíveis conversações de paz.

Ainda no Senado, o secretário de Estado norte-americano acrescentou que Trump não quer impor novas sanções à Rússia porque "acredita que agora, se começar a ameaçar com sanções, os russos vão parar de falar", explicando que será mais útil que os Estados Unidos mantenham a possibilidade de obrigar Moscovo a "vir à mesa das negociações".

Rubio admitiu, contudo, que Putin pode preferir "continuar a travar esta guerra", em vez de ser sensível aos apelos para um acordo de paz.

O chefe da diplomacia norte-americana refutou ainda qualquer ideia de que Washington já não esteja a ajudar a Ucrânia, dizendo que os ucranianos continuam a pedir sistemas de defesa aérea, um fornecimento para o qual os Estados Unidos estão a trabalhar "em estreita colaboração" com os aliados da NATO.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

RJP // SCA

Lusa/Fim