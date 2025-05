Esta é uma nova fase na integração da IA generativa no famoso motor de busca, após o lançamento, há um ano, do AI Overviews, uma caixa que surge no topo dos resultados, à frente dos 'links' tradicionais para 'sites'.

O AI Overviews baseia-se na interface de IA generativa Gemini, uma resposta ao ChatGPT introduzido em dezembro de 2023.

O "Modo IA" [AI Mode], que inicialmente estará disponível apenas nos Estados Unidos, promete ir mais além, fornecendo, mediante pedido e em linguagem quotidiana, relatórios detalhados ou gráficos para visualizar dados.

Também oferece respostas personalizadas com base no perfil do utilizador, no seu histórico de atividades na Internet e nas suas ligações, e se deu acesso ao seu histórico de pesquisa ou à sua caixa de entrada de 'mail'.

"Este é o futuro da pesquisa na Google", disse Liz Reid, chefe de investigação do grupo sediado em Mountain View, na Califórnia, durante uma apresentação na conferência de programadores Google I/O, um recurso que vai "além da informação, para a inteligência".

O motor de busca será um pouco mais parecido com o ChatGPT da OpenAI, que ganhou funcionalidades recentemente, principalmente com a adição de compras.

O AI Overviews tem mais de 1,5 mil milhões de utilizadores, de acordo com a empresa sediada na Califórnia.

Há muito hegemónico, a Google precisa de reagir porque está ameaçada pelos rivais emergentes, mas também pela justiça norte-americana.

O Governo dos EUA está a exigir que a Google venda o seu 'browser' Chrome depois da empresa californiana ter sido considerada culpada de manter o seu monopólio através de práticas comerciais desleais.

No início de maio, durante o processo, um executivo da Apple revelou que o tráfego para o motor de busca, que vem por defeito nos iPhones, tinha diminuído no mês passado pela primeira vez em 20 anos.

O anúncio, que fez as ações da Alphabet cair mais de 7% numa sessão de negociação, mostra que a concorrência está a crescer.

O ChatGPT e outros assistentes de IA navegam na Internet para fornecer respostas diretas aos seus utilizadores, sem anúncios.

A Perplexity AI, outra 'startup' de São Francisco, pretende tornar-se a principal rival da Google no seu território.

Entretanto, o Google Meet já pode traduzir conversações em inglês e espanhol, mantendo a 'voz' do interlocutor graças à IA, um anúncio que hoje também foi feito, ajudando a superar as barreiras linguísticas "quase em tempo real", segundo o CEO.

ALU // MSF

Lusa/Fim