A reeleição ocorreu no arranque da primeira sessão plenária do novo mandato da assembleia europeia, na cidade francesa de Estrasburgo, com Roberta Metsola -- que foi proposta pelo Partido Popular Europeu -- a arrecadar 562 votos a favor (de um total de 623 votos válidos) e 76 brancos e nulos, entre um total de 720 eurodeputados, na primeira volta do escrutínio.

Contra a candidata concorreu a ex-ministra da Igualdade de Espanha, Irene Montero, proposta pela Esquerda Europeia, que recolheu 61 votos a favor.

A maltesa Roberta Metsola tornou-se presidente do Parlamento Europeu em janeiro de 2022 e assumiu o cargo de forma interina após a morte do anterior líder da instituição, David Sassoli.

Na altura, foi eleita com cerca de 458 votos favoráveis entre os então 705 deputados.

