A adversária de Sunak, Penny Mordaunt, anunciou a desistência minutos antes do encerramento do prazo para a confirmação das nomeações, que obrigavam à apresentação do apoio de pelo menos 100 dos 357 deputados do Partido Conservador.

O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo à noite.

