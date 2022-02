Na reunião da Comissão Permanente da Assembleia da República, que hoje debate o conflito na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, e que conta com a participação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Rui Rio considerou que o alvo da ofensiva russa não é apenas a Ucrânia, mas também "a estabilidade da Europa e de toda a ordem internacional".

"Por isso, Portugal tem de estar disponível para fazer esse caminho conjunto. Não estarmos prontos para contribuir com a nossa parte, seja no plano militar, económico ou diplomático, seria estarmos a ignorar o perigo de termos um futuro bem mais sombrio", afirmou o presidente do PSD.

Na resposta, o ministro Santos Silva agradeceu "a disponibilidade permanente" que o PSD manifestou ao longo desta crise, sempre que o Governo o consultou.

"Todos nós beneficiamos da existência de um consenso político muito forte, muito duradouro, muito estabilizador e muito genuíno em Portugal", saudou o governante socialista.

SMA // JPS

Lusa/fim