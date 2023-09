De acordo com o mapa oficial com o resultado das eleições legislativas regionais da Madeira, que se realizaram no domingo, entre os 47 mandatos a atribuir, a coligação encabeçada pelo Partido Social Democrata (PSD) conseguiu a maioria, com 23 deputados, o Partido Socialista (PS) elegeu 11, o Juntos Pelo Povo (JPP) cinco e o Chega quatro, enquanto a CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV), a Iniciativa Liberal (IL), o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) e o Bloco de Esquerda (BE) elegeram um deputado cada.

Dos 253.877 eleitores inscritos para a eleição dos deputados para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, houve 135.446 votantes (53,35%) e a taxa de abstenção foi de 46,65%, de acordo com o mapa oficial.

Entre os votantes, há registo de 131.776 votos validamente expressos (97,29%), 2.828 nulos (2,09%) e 842 votos em branco (0,62%).

Nestas eleições regionais apresentaram-se a votos 13 candidaturas, das quais cinco não conseguiram eleger deputados, nomeadamente o Partido Trabalhista Português (PTP), Livre (L), Reagir Incluir Reciclar (RIR), Movimento Partido da Terra (MPT) e Alternativa Democrática Nacional (ADN).

Entre as oito candidaturas que conseguiriam eleger deputados, a coligação PSD/CDS-PP Somos Madeira teve 58.394 votos (44,31%), o PS obteve 28.840 (21,89%), o JPP alcançou 14.933 (11,33%) e o Chega arrecadou 12.029 (9,13%).

Com a eleição de apenas um deputado, a CDU teve 3.677 votos (2,79%), a IL arrecadou 3.555 (2,70%), o PAN obteve 3.046 (2,31%) e o BE conseguiu 3.035 (2,30%).

O mapa oficial indica que o PTT teve 1.369 votos (1,04%), o Livre conseguiu 858 (0,65%), o RIR alcançou 727 (0,55%), o MPT arrecadou 696 (0,53%) e o ADN captou 617 (0,47%).

Na sequência do resultado eleitoral, a deputada regional eleita pelo PAN, Mónica Freitas, e o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, negociaram um acordo de incidência parlamentar para a legislatura.

Hoje, o líder do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, foi nomeado presidente do XIV Governo Regional pelo representante da República, Ireneu Barreto, depois de concluídas as audições aos nove partidos que conseguiram mandatos nas eleições legislativas.

As legislativas da Madeira decorreram no domingo, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

Nas anteriores eleições regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

