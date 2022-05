O barco foi avistado pelo avião Sasemar 103, parado em alto mar pelas 17:00 locais (e de Lisboa).

O navio salva-vidas Al Nair saiu ao encontro da embarcação e resgatou as 70 pessoas que seguiam a bordo, 54 homens e 16 mulheres, pelas 18:00.

Concluído o resgate, o salva-vidas Al Nair dirige-se agora, com os imigrantes, para o local do possível avistamento de uma segunda embarcação precária com migrantes a bordo, indicou a Guarda Costeira espanhola.

