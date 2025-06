A Fed observou um "ligeiro declínio" no desempenho da economia dos EUA no seu "Livro Bege", um relatório publicado oito vezes por ano, que analisa as condições económicas por região.

"Todas as regiões reportaram elevados níveis de incerteza económica e política, o que levou à indecisão e a uma abordagem cautelosa nas decisões empresariais e familiares", apontou o relatório.

No que se refere aos gastos, os dados revelam que algumas regiões apresentam uma desaceleração, enquanto outras têm aumentos pontuais.

Por sua vez, a atividade industrial "decresceu ligeiramente" e os gastos dos consumidores tiveram quedas ligeiras ou mantiveram-se estáveis na maioria das regiões analisadas.

Esta semana, entrou em vigor um aumento das tarifas sobre o aço e o alumínio para 50%, ou seja, o dobro, uma medida que afeta países como o Canadá, México, Brasil, Coreia do Sul ou Vietname.

