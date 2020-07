Renamo anuncia desmilitarização de 11 elementos de grupo dissidente no centro de Moçambique

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) anunciou hoje que 11 elementos do grupo dissidente do partido acusado de protagonizar ataques no centro do país vão entregar as armas, no âmbito da desmilitarização, desarmamento e reintegração (DDR).