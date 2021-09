"Em Assembleia Geral Ordinária com ponto único, os Sócios do Sport Lisboa e Benfica votaram, nesta sexta-feira, e aprovaram por maioria o relatório de gestão do exercício de 2020/21 do Clube. Na reunião magna, onde 622 Sócios votaram, as contas do Clube foram validadas com 57,70% de votos a favor", pode ler-se na curta nota.

As contas do clube foram aprovadas com 9.539 votos a favor, 5.902 votos contra, o equivalente a 35,7%. Registou-se ainda uma abstenção de 6,6%, representando 1.090 votos.

