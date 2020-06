Dos 165.665 testes realizados, 1.006 foram positivos, aumentando para 309.360 o número de casos de contágio desde o início da pandemia.

Na quinta-feira, tinham sido registadas 149 mortes e de 1.118 novos infetados.

Um estudo da universidade de Oxford citado hoje pelo jornal The Times refere que a taxa de mortalidade de pacientes do Covid-19 em hospitais ingleses caiu para um quarto do nível registado no pico da pandemia, o que os cientistas atribuem a melhores técnicas no tratamento do vírus.

Entretanto, dados publicados pelo instituto de estatísticas ONS confirmam que a maior parte das vítimas eram profissionais de serviços considerados críticos, como lares de idosos, motoristas de autocarro e empregados de atendimento ao público, com destaque para os homens.

