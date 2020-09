"O Reino Unido assinou um acordo de comércio livre com o Japão, que é o primeiro grande acordo de comércio do país" como uma "nação comercialmente independente", afirmou o ministério do Comércio Internacional num comunicado.

O tratado, que pretende aumentar o comércio com o Japão em cerca de 15,2 mil milhões de libras (16,5 mil milhões de euros), foi assinado esta manhã por videoconferência pela ministra de Comércio Internacional, Liz Truss, e do chefe da diplomacia japonesa, Toshimitsu Motegi.

O acordo permitirá que empresas britânicas evitem tarifas sobre 99% das suas exportações para o Japão, beneficiando as indústrias agroalimentar, tecnológica e de serviços financeiros.

Para o Japão serão reduzidas tarifas sobre peças de empresas japonesas de construção de automóveis e comboios, como a Nissan e Hitachi.

Após sair da UE, em 31 de janeiro, o Reino Unido acelerou a negociação de novos acordos comerciais com os principais parceiros económicos para que entrem em vigor em 2021 após o final do período de transição em dezembro, durante o qual o país ainda beneficia das condições da união aduaneira europeia.

Este mês, o governo indicou estar a fazer "bons progressos" nas negociações para estabelecer acordos comerciais com outros países fora da União Europeia (UE), como os Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia e no acesso ao CPTTP (Acordo de Cooperação Económica Transpacífico)".

Porém, encontra-se num impasse para chegar a um entendimento com a UE, destino de cerca de 50% das exportações britânicas, devido ao desacordo relativamente a questões como as pescas ou apoios estatais a empresas.

Na quinta-feira, fim da oitava ronda das negociações pós-Brexit, o negociador-chefe britânico, David Frost, disse terem sido discutidos "todos os problemas em detalhe, incluindo os mais difíceis", mas admitiu que continuam a existir divergências significativas.

"Temos feito propostas consistentes que proporcionam uma concorrência aberta e justa, com base em níveis elevados, de uma forma que é adequada a um acordo de comércio livre moderno entre iguais soberanos e autónomos. Continuamos empenhados em trabalhar arduamente para chegar a um acordo até meados de outubro", vincou.

Frost disse que ficou acordado com o homólogo europeu, Michel Barnier, que uma nona ronda terá lugar na próxima semana em Bruxelas, apesar da tensão entre as duas capitais.

O Governo britânico rejeitou o ultimato da UE para retirar uma proposta de lei que invalida certas cláusulas do Acordo de Saída da UE e do Protocolo relativo à Irlanda do Norte.

A proposta de lei para o "Mercado Interno" contraria partes do Acordo de Saída, deixando de aplicar a lei da UE no caso de as negociações para um acordo de comércio pós-Brexit falharem em questões como declarações de exportação, apoios estatais e controlos aduaneiros que envolvam a Irlanda do Norte.

A Comissão Europeia ameaçou com uma ação jurídica, avisando que "a violação dos termos do Acordo de Saída violaria o direito internacional, minaria a confiança e poria em risco as futuras negociações em curso sobre as relações".

BM // FPA

Lusa/fim