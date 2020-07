"Já houve testes a 41.745 pessoas, com 884 destes testes a serem feitos no dia 14, e dos 49 testes que deram positivo, 23 representam novos casos de moçambicanos que regressam da África do Sul e foram testados no posto fronteiriço de Ressano Garcia", lê-se num comentário à evolução dos números da pandemia em Moçambique.

A análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, diz que "a maior partes destes moçambicanos são prisioneiros libertados das prisões sul-africanas, no seguimento da tentativa das autoridades de aliviarem as prisões sobrelotadas".