Região russa de Rostov pede ajuda para receber refugiados de Donbass

O governador da região russa de Rostov, Vasili Gólubev, reuniu hoje com o Presidente Vladimir Putin, para preparar a chegada de refugiados do leste da Ucrânia, após evacuações decretadas pelas autoridades separatistas da região ucraniana do Donbass, informou o Kremlin.