Segundo informação pedida pela agência Lusa, o número de doentes internados com o novo coronavírus é de 72, "com 60 doentes em enfermaria e 12 em UCI, dos quais sete ventilados".

A taxa de ocupação é de cerca de 50% em enfermaria e 39% em UCI, adianta a ARS-Centro, explicando que "não houve alteração no número de camas ativas em enfermaria", que é de 116, nem em UCI, que totalizam 31, para doentes com covid-19.

Fonte oficial da ARS-Centro esclareceu que "o número de camas ativas é alterado em função da evolução da pandemia e está, permanentemente, a ser monitorizado".

Os dados reportam-se aos centros hospitalares de Leiria, Baixo Vouga e Tondela Viseu, e aos centros hospitalares e universitários de Coimbra e Cova da Beira, assim como ao Hospital Distrital da Figueira da Foz, e unidades de saúde locais de Castelo Branco e Guarda.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.028.446 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 186,3 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.156 pessoas e foram registados 907.974 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

