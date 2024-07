De acordo com os dados mais recentes do ISS, enviados à agência Lusa, a contabilização feita até abril de 2024 dá conta de que existem 2.391 creches que integram o programa "Creche Feliz", entre 1.895 equipamentos da rede social, 482 do setor lucrativo, nove creches de autarquias e cinco de outras entidades da rede pública.

"No início do programa, em setembro de 2022, existiam 1.867 creches da rede solidária. Com o alargamento do programa às redes privada e pública, verifica-se a existência de 2.391 creches", diz o ISS, o que representa um crescimento de 28% no número de equipamentos.

Em relação às crianças que integram o programa, o ISS adianta que até abril deste ano havia 97.809 crianças com direito a uma vaga gratuita.

Dentro deste número estão 12.751 crianças cujas famílias estão no 1.º ou 2.º escalões de rendimentos e 85.058 que nasceram depois de 01 de setembro de 2021, público-alvo do programa.

O ISS refere ainda que entre as 12.751 crianças dos primeiros escalões de rendimentos, 12.201 estavam na rede solidária, 421 em equipamentos da Câmara Municipal de Lisboa e 129 com amas integradas.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou em junho que as famílias iriam passar a ter acesso a creche gratuita no setor privado se não houvesse vaga na rede social na área da sua freguesia de residência ou trabalho, e não apenas na área do concelho, como acontecia até agora.

As novas medidas visam alargar as possibilidades de escolha das famílias na oferta existente de apoio à infância até aos três anos, reduzindo "as deslocações entre trabalho, a creche e a residência" e "melhorando a qualidade da vida familiar".

A iniciativa de conceder creche gratuita a todas as crianças até aos três anos foi anunciada em 2022 pelo Governo de António Costa e abrangia inicialmente apenas os setores público, social e solidário.

Em janeiro de 2023, o programa foi alargado às instituições privadas e em dezembro do mesmo ano às creches das autarquias locais, instituições de ensino superior público ou de empresas do setor público, bem como da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

SV (SIM) // JMR

Lusa/Fim