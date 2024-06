Este ano, "foi possível enviar para valorização a totalidade (100%) dos resíduos, aumentando a reciclagem em 12,9 toneladas, comparativamente a 2023 (na altura, foram recicladas sete toneladas das 10,4 de resíduos)", afirmou a Câmara em nota enviada à agência Lusa.

Segundo a autarquia, das 19,9 toneladas de resíduos recolhidos ao longo do cortejo, que decorreu no dia 26 de maio, as embalagens (19,56 toneladas), de destacar as embalagens de bebidas em lata, que foram maioritárias, às quais acrescem 340 quilos de vidro.

A operação de recolha de lixo e de limpeza das ruas foi desenvolvida imediatamente a seguir à passagem dos carros alegóricos dos estudantes, entre a Alta e a Baixa da cidade, e envolveu 70 trabalhadores, nove viaturas, com diferentes funcionalidades, e mais de uma dezena de meios técnicos complementares.

"Em complemento, foi montado no final do cortejo, antes do desmantelamento dos carros, um sistema de recolha de resíduos, dentro dos próprios carros, assegurado pela Câmara Municipal", acrescentou.

