Transmitido em direto da Fundação Singer-Polignac, em Paris, ao início da noite de 08 de março, o recital inclui algumas das obras-chave do repertório da pianista, destacando-se a Sonata em Lá maior, D.664, de Franz Schubert, e a "Suite bergamasque", de Claude Debussy.

Maria João Pires interpretará ainda o "Impromptu n.º 3, D.935", do compositor austríaco, e o "Arabesque n.º1", do compositor francês.

A pianista é a figura em destaque, no 'site' da Mezzo TV, nas páginas de uma programação exclusivamente dedicada a mulheres compositoras e intérpretes.

A programação de ópera vai buscar personagens femininas que marcaram o repertório, como "Carmen", de Bizet, "Lady Macbeth de Mzensk", de Chostakovitch, e "Lulu", de Alban Berg, e cantoras como Joyce DiDonato, Elina Garanca, Sabine Devieilhe e Susan Graham protagonizam algumas das emissões.

As maestrinas Ariane Matiakh, Cathrine Winnes, Elin Chan, Emmanuelle Haïm, Laurence Equilbey, Marin Alsop, Mirga Grazinyte-Tyla e Susanna Mälkki são outros nomes para a programação dos canais Mezzo e Mezzo Live, em redor do dia 08 de março.

Na área do jazz os destaques vão igualmente para mulheres: as cantoras Dianne Reeves e Susanne Abbuehl, a pianista Renee Rosnes, a baterista Anne Paceo, as trompetistas Airelle Besson e Ingrid Jensen, as saxofonistas Anat Cohen e Melissa Aldana.

Na dança, são recordadas obras obras das coreógrafas Anne Teresa De Keersmaeker, Eva Yerbabuena, Blanca Li, Carolyn Carlson.

Documentários a transmitir entre domingo, dia 06, e quarta-feira, dia 09, têm em vista músicos como as pianistas Katia e Marielle Labèque ("The Labèque Way"), a soprano Barbara Hannigan ("I am a creative animal") e a pianista Martha Argerich, no contexto da relação com Steven Kovacevich, num filme dirigido pela filha de ambos, Stéphanie Argerich ("Bloody Daughter").

No dia 08, será transmitido o documental "She composes like a man" ("Ela compõe como um homem"), dirigido por Anders Lindstad, com narração da maestrina Cathrine Winnes, que aborda o universo de mulheres compositoras, como Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Lili Boulanger, Grazyna Bacewicz e Kaija Saariaho.

O recital de Maria João Pires será transmitido em direto na terça-feira, 08 de março, a partir das 20:00 locais (19:00, em Portugal Continental), no Mezzo Live, com realização de Guillaume Klein e uma duração prevista de hora e meia.

A programação pode ser consultada a partir de mezzo.tv.

MAG // TDI

Lusa/Fim