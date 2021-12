"O encerramento [de salas de jogo] vai ter impacto imediato na perda de emprego local, já que o Suncity é um grande empregador de Macau", presente em mais de 40% dos casinos de Macau, salientou Ben Lee, analista da consultora de jogo IGamix.

"Sobretudo quando a economia está em baixo e a taxa de desemprego tem estado ligeiramente acima do que é habitual e tem sido motivo de preocupação" das autoridades, acrescentou.

"A outra implicação, agora é muito claro para nós, é que a China incluiu Macau no alcance da lei antijogo e na anunciada 'lista negra' de jurisdições", sublinhou, numa referência à legislação de 2019 com a qual as autoridades chinesas procuram apertar o controlo à saída de capitais.

O especialista afirmou que, até agora, "havia uma zona cinzenta". E que se considerava que "a promoção do jogo em Macau era tolerada por Pequim". Mas, agora, "parece que ficou tudo 'preto no branco'" para Macau, o único território na China onde o jogo é legal, concluiu.

Por outro lado, Bem Lee disse que outra das consequências passa "pela diminuição ainda maior do segmento VIP, algo que já estava a acontecer, mas que vai ser ainda mais acelerada", lembrando que este segmento chegou a ser responsável por 70% das apostas.

Mas não só, considerou: "Antecipo que vai ter mais implicações nos esforços de 'marketing' dos casinos e na concessão de crédito para jogar".

Finalmente, a queda do grupo Suncity pode ter impacto na redefinição dos operadores da indústria do jogo, no momento em que as autoridades se preparam para lançar o concurso público para novas licenças de exploração de casinos, argumentou.

"Após o anúncio [da consulta pública para as novas concessões], a reação dos mercados não se fez esperar", e agora, com novas perdas na transação das ações na bolsa de Hong Kong, estando "mais baratas do que alguma vez estiveram", isso pode abrir ainda mais o caminho para operadores locais garantirem uma maior fatia do mercado, à custa dos interesses norte-americanos presentes no território (Sands, MGM e Wynn), afirmou.

A transação de ações do grupo Suncity de Macau na Bolsa de Valores de Honk Kong voltou hoje a ser suspensa pouco antes do início da sessão.

A negociação das ações já tinha sido suspensa na segunda-feira. No dia seguinte, as ações do maior angariador do mundo de grandes apostadores caíram 42%. E as restantes operadoras também sofreram perdas significativas, com a queda a repetir-se hoje, a meio da sessão, sendo a operadora Wynn a mais penalizada (-7,05%).

A suspensão de hoje surge depois de todas as salas de jogo VIP em Macau terem sido encerradas e da prisão preventiva do diretor-geral do grupo Suncity, Alvin Chau, que pediu a demissão do cargo.

O Ministério Público defende a existência de indícios suficientes da prática dos crimes de participação em associação criminosa (punível com pena de prisão até 10 anos), chefia de uma associação criminosa (até 12 anos de prisão), branqueamento de capitais (até oito anos de cadeia) e de exploração ilícita do jogo (até três anos).

A decisão foi tomada após interrogatório de 11 arguidos, detidos no sábado, e dada "a gravidade da natureza dos referidos crimes, nomeadamente o seu enorme impacto e abalo causados à exploração lícita do setor do jogo de Macau e à estabilidade da ordem financeira" do território, indicou o MP, em comunicado.

Em 2019, no curso de uma investigação, a Polícia Judiciária de Macau detetou a existência de um grupo criminoso a aproveitar as operações das salas VIP para criar redes de plataformas de jogo para angariar residentes do interior da China para jogo 'online' ilícito.

Na sexta-feira, a procuradoria da cidade de Wenzhou, no leste da China, já tinha pedido a Alvin Chau para se entregar às autoridades e cooperar com a investigação.

Chau desenvolveu uma rede de pessoal no interior da China, para organizar visitas a salas de jogo no exterior e participar em atividades de jogo 'online' transfronteiriças, de acordo com uma nota das autoridades chinesas.

