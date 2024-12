Informação publicada no Portal do SNS, indica que estão fechados os serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro; do Hospital de Vila Franca de Xira; do Hospital Santo André, em Leiria e no Hospital Distrital de Santarém está encerrada a urgência de obstetrícia.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está encerrada a urgência de pediatria, segundo a informação consultada pela Lusa às 10:00 de hoje.

De acordo as escalas, as urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital Amadora-Sintra vão estar referenciadas entre as 00:00 e as 24:00 e as do Hospital Santa Maria, em Lisboa entre as 00:00 e as 09:00, recebendo apenas urgências internas e os casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

A urgência destas especialidades do Hospital São Bernardo, em Setúbal, estão reservadas às urgências internas e aos casos reencaminhados pelo CODU.

O serviço de urgência de pediatria da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra também está referenciado entre as 00:00 e as 08:00 e as 20:00 e as 24:00.

De acordo com o mapa publicado no portal do Serviço Nacional de Saúde, 199 serviços de urgência estão abertos 24 horas.

Relativamente aos tempos médios de espera nos serviços de urgência gerais às 10:15 de hoje, o Hospital Amadora-Sintra registava 14 horas e 11 minutos para doentes urgentes, quando o tempo máximo recomendado é de 60 minutos, e 24 doentes aguardavam para serem vistos por um médico.

À mesma hora, o Hospital Beatriz Ângelo registava um tempo médio de espera de 12 horas e 31 minutos e tinha 31 doentes triados com pulseira amarela (urgente) a aguardar para serem examinados.

Os doentes listados no portal do SNS como estando em espera incluem os que aguardam primeiro atendimento e os que aguardam resultados de exames realizados após atendimento.

A Direção Executiva do SNS apela à população para ligar sempre para a Linha SNS 24 [808 24 24 24] antes de se deslocar a um serviço de urgência.

HN // JMR

Lusa/fim