A informação foi hoje avançada pelo presidente do corpo de jurado, Domingos Econgo, quando procedia à abertura das propostas das empresas que concorreram à recolha e gestão de resíduos sólidos, no âmbito do Procedimento de Contratação Emergencial para Concessão de Serviços de Limpeza Pública, lançado em fevereiro passado.

Em dezembro de 2020, a governadora da província de Luanda, Joana Lina, anunciou a suspensão dos contratos com as empresas por incapacidade de continuar a honrar os seus compromissos.

Segundo Joana Lina, os contratos, de 2016, tinham sido celebrados em moeda estrangeira e ao câmbio do dia.

Depois de lançado o concurso em fevereiro, as empresas tiveram como prazo limite de entrega dos documentos até esta terça-feira.

Domingos Econgo referiu que 69 empresas efetuaram a compra de cadernos de encargos, mas só 39 apresentaram propostas.

O responsável salientou que cada concorrente poderá apresentar propostas para a limpeza de apenas dois lotes, que corresponde cada um a um município.

Em fevereiro, o Presidente angolano atribuiu 44 milhões de euros para a remoção do lixo em Luanda, que enfrenta desde a altura da suspensão dos contratos com as operadoras dificuldades de gestão para limpeza e recolha dos resíduos, verificando-se amontoados de lixo em todas as zonas da província, situação fortemente contestada pelos cidadãos.

O chefe de Estado angolano aprovou uma despesa de 34,89 milhões de kwanzas (cerca de 44 milhões de euros) para aquisição de serviços de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos.

O procedimento de contratação emergencial está dividido em vários lotes, para a prestação de serviço de limpeza pública e recolha de resíduos sólidos nos municípios de Luanda, Icolo e Bengo, Quiçama, Cacuaco, Cazenga, Viana, Belas, Kilamba Kiaxi e Talatona.

A dívida com as empresas de recolha de lixo em Luanda ascendia aos 308 milhões de euros até novembro do ano passado.

Para minimizar a situação atual, têm sido realizadas campanhas de limpeza pelos munícipes, sendo a queima do lixo amontoado ao longo das vias e dos bairros uma das soluções para contornar o cheiro e a quantidade de vermes.

