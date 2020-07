"Há muito tempo que não via tanto interesse" por parte dos alunos, afirmou à Lusa José Pascoal, acrescentando estar "profundamente admirado".

Após uma semana de aulas virtuais, José Pascoal garantiu que "o curso está a correr bastante bem, naquele que "é a primeira vez que se faz um curso de português nesta universidade".

A universidade teve de passar pela experiência de aulas virtuais devido à pandemia da covid-19, durante o primeiro semestre, mas desta vez é diferente: os alunos queriam mesmo participar no curso, sublinhou.

Dos mais de 180 alunos a frequentar, explicou o docente, 55 nunca tinham aprendido português, a maioria dos quais proveniente da China continental.

Há ainda estudantes "do Bangladesh, do Reino Unido, do Canadá, de França, da Coreia e do Japão. Alguns estudantes, com formação asiática (principalmente malaia e chinesa), frequentam este curso em países como o Brasil, a Austrália, a França, Portugal, o Reino Unido, Angola, onde vivem, estudam ou trabalham", lê-se num comunicado divulgado pela universidade.

O programa, que termina na próxima semana, oferece cursos de língua que duram três horas dias e ainda cursos temáticos, como o curso de gastronomia e de música

"Nos cursos temáticos temos grupos relativamente grandes", indicou José Pascoal.

Foram gravados vídeos de Gastronomia de Cabo Verde, Moçambique, Portugal, Macau, Brasil e Timor-Leste, explicou.

Já os de música em língua portuguesa é cantada pelos músicos da Casa de Portugal em Macau, havendo ainda música tradicional portuguesa poesia e fado.

