Quando o fim de uma lixeira é angústia para centenas de catadores moçambicanos

No interior da lixeira de Hulene, pelo menos 500 pessoas vasculham o lixo diariamente para sobreviver e, quando se prepara o encerramento do espaço onde 16 pessoas morreram soterradas em 2018, o medo paira na cabeça de quem depende do lixo para comer.