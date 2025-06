Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adianta estar a realizar buscas domiciliárias e não domiciliárias no concelho de Lisboa (Rua do Benformoso), Loures, Sintra, Amadora e Odemira(Beja), no âmbito de uma investigação sobre crimes de detenção de arma proibida e de ofensas à integridade física.

"Assume-se como objetivo material a recuperação e apreensão das armas utilizadas na prática do ilícito, bem como de todos os outros instrumentos sem aplicação definida que possam ser usados como arma de agressão", refere a PSP em comunicado, sem dar pormenores e data das agressões.

A operação visa igualmente a "remoção de armas ilícitas das vias públicas, promovendo, assim, um ambiente mais seguro e sereno para todos os residentes e utilizadores do espaço urbano".

DD // MSF

Lusa/Fim