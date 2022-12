A iniciativa "A Prevenção na comunidade escolar - encarregados de educação, docentes e não docentes" vai ser promovida em parceria com a Direção de Serviços da Região Centro da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a colaboração dos municípios de Coimbra e Figueira da Foz.

"A implementação deste conjunto de ações de formação/informação e sensibilização insere-se no Plano Estratégico do Comando Distrital de Coimbra 2022-2024, que tem como missão trabalhar em prol de uma sociedade segura, tranquila e sustentável", referiu a PSP, em comunicado enviado à agência Lusa.

O projeto integra um vasto conjunto de ações formativas e informativas sobre temas relevantes de prevenção e segurança públicas, como denúncia, queixa ou participação em contexto escolar, 'bullying', comportamentos aditivos, violência (maus-tratos e violência no namoro), cibersegurança, crimes contra a reserva da vida privada, gravações e fotografias ilícitas e prevenção rodoviária, entre outros.

"A prevenção na comunidade escolar pretende alargar o conceito a um público mais abrangente -- encarregados de educação, professores e funcionários -- e desmistificar e simplificar conceitos de segurança, de modo a acompanhar melhor o percurso dos jovens, apoiando-os dentro e fora do meio escolar, mas, para tal, é necessário apostar na literacia em segurança", salientou o comandante distrital da PSP de Coimbra.

O superintendente Rui Moura, citado no comunicado, considerou que se trata de "uma excelente parceria, no âmbito do programa Escola Segura".

Já a delegada regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira, salientou a importância de a ação "envolver os diversos agentes que integram a comunidade escolar, fornecendo formação e informação sobre temas tão pertinentes nas sociedades atuais, adequando os conteúdos aos diferentes públicos".

No total, serão abrangidos 62 estabelecimentos de ensino básico e secundário.

