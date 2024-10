"É importante salientar que repudiamos claramente e que temos e teremos tolerância zero a qualquer ato de desordem e destruição praticados por grupos criminosos que, apostados em afrontar a autoridade do Estado e perturbar a segurança das comunidades, executam ou têm vindo a executar as ações que os jornalistas têm presenciado", disse o diretor nacional em suplência da PSP, Pedro Gouveia.

Em conferência de imprensa, o superintendente explicou também que a PSP tem "um grupo de trabalho com todas as forças e serviços de segurança" e que estão a "trabalhar em uníssono" para repor a tranquilidade pública. Apelou ainda para a calma e denunciou que as formas de protesto que estão a ser desencadeadas são ilegais.

JGO/CMP // JMR

Lusa/Fim