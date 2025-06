Embora direcionada para a condução de velocípedes e trotinetas, os detidos no âmbito desta operação foram na sua maioria condutores de veículos automóveis, que também acabaram por ser fiscalizados apesar de não serem o foco.

A PSP deteve 187 pessoas, das quais 100 por condução de veículo em estado de embriaguez no âmbito de uma operação direcionada a veículos de duas rodas e trotinetes, que decorreu entre 28 de maio e 03 de junho.

Hoje, em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) adianta que no âmbito da operação "Mobilidade Ativa em Segurança", registou 1.530 infrações rodoviárias e elaborou diretamente 971 autos de notícia por contraordenação.

Dos autos de notícia por contraordenação, 22 dizem respeito a condutores de velocípedes, 22 a condutores de trotinetes e 925 condutores de outros veículos, como automóveis.

De acordo com a PSP, as infrações mais registadas dizem respeito à condução sob influência do álcool, ao uso do telemóvel durante o exercício da condução e ao desrespeito do sinal vermelho do semáforo.

Quanto às infrações cometidas por condutores de velocípedes e demais equiparados, a PSP destaca ainda o uso de auscultadores durante o exercício da condução.

No âmbito da operação, foram realizadas 278 ações de sensibilização e fiscalização, nas quais foram sensibilizados 6.809 condutores.

A PSP sensibilizou 667 de velocípedes, 468 de trotinetes, 31 de outros veículos (por exemplo velocípedes a motor) e 5.643 dos demais veículos (por exemplo automóveis).

No dia 28 de maio, arranque da operação, a PSP divulgou ter registado nos primeiros quatro meses do ano 623 acidentes com utilizadores de velocípedes e trotinetes envolvidos, sem vítimas mortais, mas com 16 feridos graves.

De acordo com os dados da PSP, nos primeiros quatro meses deste ano foram registados 623 acidentes, 479 dos quais com vítimas.

Os dados fornecidos pela força de segurança, e que dizem respeito apenas à sua área de intervenção, apontam para um aumento do número de acidentes, bem como de feridos graves e ligeiros nos últimos cinco anos.

Considerando a tendência de aumento da sinistralidade rodoviária que envolvem utilizadores de velocípedes e trotinetes, a PSP alerta para o cumprimento da sinalização luminosa e demais sinalização, o respeito pelo posicionamento correto da marcha nas vias especificamente dedicadas a estes veículos e a cedência de passagem, designadamente nas travessias de peões.

Alerta igualmente para a não condução sob influência do álcool, a não utilização ou manuseamento de aparelhos eletrónicos, nomeadamente do telemóvel e de auscultadores, durante a condução, a importância de indicar atempadamente as mudanças de direção e olhar sempre antes de iniciar uma manobra e o uso de capacete, apesar de não ser obrigatório.

