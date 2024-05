Com este resultado, o PSD consegue entre 16 e 21 mandatos, quando são necessários 24 para garantir a maioria absoluta no parlamento, que tem um total de 47 assentos.

Na projeção divulgada pelas 19:00, o PS consegue entre 11 e 14 deputados (21% a 25%).

O JPP é a terceira força política mais votada, alcançando entre sete a 10 mandatos (16% a 19%), seguida pelo Chega que conquistou entre três a cinco deputados (8% a 11%).

O CDS-PP tem entre um a dois deputados (2% a 5%) e a IL mantém um deputado (1% a 3%).

A CDU, o BE e o PAN, que tinham cada um parlamentar, poderão ou não conseguir manter a representação na Assembleia Legislativa Regional, ficando entre zero e um deputados (1% a 3%).

Na última legislatura, a Assembleia Legislativa da Madeira tinha 20 representantes do PSD, três do CDS-PP, 11 do PS, cinco do JPP e quatro do Chega. A CDU, o BE, o PAN e a IL ocupavam um lugar cada.

Segundo uma estimativa do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, divulgada pela RTP às 18:30, a abstenção deverá situar-se entre 44% e 49%.

VAM (ROC) // MCL

Lusa/fim