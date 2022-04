PSD vai abster-se na votação da moção de rejeição do programa apresentada pelo Chega

Lisboa, 07 abr 2022 (Lusa)- O presidente do PSD, Rui Rio, anunciou hoje que o partido vai abster-se na votação da moção de rejeição do programa do Governo apresentada pelo Chega, por considerar que o objetivo "é apenas um número mediático".