Luís Montenegro falava no final da reunião do Conselho de Ministros em que o Governo PSD/CDS-PP aprovou um conjunto de mais de 30 medidas com o objetivo de combater a corrupção.

"Esta agenda anticorrupção incorpora já muitos contributos que foram transmitidos ao Governo por parte de agentes de justiça e partidos políticos", assegurou.

O primeiro-ministro acrescentou que "esta forma de interação e diálogo" é para manter na concretização das medidas hoje anunciadas.

Por um lado, disse, será disponibilizado no portal do Governo todo o documento hoje aprovado em Conselho de Ministros para que "todos os cidadãos possam dar a sua opinião" e sugestões.

Em segundo lugar, anunciou, PSD e CDS-PP comunicaram ao Governo a intenção de criar na Assembleia da República uma comissão eventual para discutir quer as propostas de alteração legislativa do Governo, quer a dos restantes grupos parlamentares, de forma a "aprofundar e consensualizar" as mudanças a fazer ao quadro legislativo na área da corrupção.

