No final do discurso que encerrou a 6.ª Convenção Nacional do Chega, que decorreu desde sexta-feira em Viana do Castelo, coube ao secretário-geral do PSD, Hugo Soares, reagir à intervenção de André Ventura, apesar das dificuldades de audição devido à altura da música que ecoava no pavilhão.

"O que nós assistimos aqui agora na intervenção do doutor André Ventura é o populismo no seu estado mais puro, no seu estado mais inconsequente, servido com grandes doses de demagogia", criticou.

Para o dirigente do PSD, é absolutamente claro que "o futuro não passa por aqui" porque "a governação de um país é uma coisa séria, responsável".

"Não é com estas doses de demagogia, de irrealismo, que parece que surge dinheiro de qualquer lado, que se vão resolver os problemas das pessoas", avisou.

Segundo Hugo Soares, a solução dos problemas das pessoas faz-se "com seriedade, falando verdade aos portugueses e com ideias concretas e soluções concretas".

"Não é com uma espécie de vendedores de banha da cobra que à última da hora parece que têm dinheiro para fazer tudo o que o país precisa", condenou.

