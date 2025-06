"Na sequência das notícias ontem [quarta-feira] conhecidas sobre o relatório que a IGAS tem vindo a desenvolver face aos trágicos acontecimentos na sequência de uma greve do INEM que o Governo não soube gerir, o PS vai chamar com caráter de urgência a senhora ministra da saúde ao parlamento", disse aos jornalistas a deputada do PS Mariana Vieira da Silva.

Na opinião da socialista, é tempo de Ana Paula Martins "assumir as suas responsabilidades" e que "não se esconda".

Questionada sobre qual será o sentido de voto do PS na comissão de inquérito à gestão do INEM proposta hoje pela IL, Mariana Vieira da Silva remeteu uma posição para quando for conhecido o texto apresentado pelos liberais.

Em causa, está a conclusão do IGAS de que a morte de um homem em novembro de 2024, quando decorreu a greve do INEM, poderia ter sido evitada se tivesse sido socorrido num tempo mínimo e razoável.

"Concluiu-se que a morte do utente poderia ter sido evitada caso tivesse havido um socorro, num tempo mínimo e razoável, que tornasse possível a evacuação da vítima através de uma Via Verde Coronária para um dos hospitais mais próximos, onde poderia ser submetido a angioplastia coronária numa das respetivas Unidades Hemodinâmicas", adiantou a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) num comunicado divulgado esta quarta-feira.

Este caso remonta a 04 de novembro de 2024, dia em decorreu, em simultâneo, duas greves - uma dos técnicos de emergência pré-hospitalar às horas extraordinárias e outra da administração pública.

