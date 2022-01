Nestas eleições antecipadas foram 15 os partidos e coligações que apresentaram candidatura pelo círculo eleitoral de Vila Real e onde os maiores partidos apresentaram novos cabeças de lista, Francisco Rocha (PS), 55 anos, deputado e presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, e Artur Soveral de Andrade, 62 anos, advogado e também deputado na Assembleia da República (AR).

O PS conquistou três mandatos, elegendo Francisco Rocha, Fátima Correia Pinto e Agostinho Santa, e o PSD alcançou dois mandatos, elegendo Artur Soveral de Andrade e Cláudia Bento.

Os socialistas conseguiram 43.531 votos (41,31%), enquanto o PSD atingiu os 42.150 votos (39,99%).

Historicamente o PSD tem vencido as eleições legislativas em Vila Real, com exceção para 2005, na primeira maioria absoluta de José Sócrates, em que o PS ganhou e conquistou três mandatos e o sociais-democratas dois.

Neste distrito com 14 concelhos, o PS venceu as legislativas de hoje em Alijó, Chaves, Mesão Frio, Montalegre, Peso da Régua, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Vila Pouca de Aguiar e Vila Real.

O PSD conquistou os municípios de Boticas, Murça, Mondim de Basto e Valpaços.

Também no distrito transmontano, o Chega afirmou-se como a terceira força política mais votada com 7.575 votos (7,19 %), com a lista do partido a ser encabeçada pela ex-deputada do PSD Manuela Tender.

A professora de 50 anos foi deputada na AR, eleita pelo PSD, entre os anos de 2011 e 2019, e desfiliou-se daquele partido no início de 2020, por divergências com a distrital social-democrata.

O Bloco de Esquerda (BE) desceu de terceira para quarta força política neste distrito, obtendo 2.443 votos (2,32 %), seguindo-se a Iniciativa Liberal com 1.901 votos (1,80 %), a CDU com 1.775 votos (1,68 %), o CDS-PP com 1.672 votos (1,59 %), o PAN com 817 votos (0,78 %) e o Livre com 574 votos (0,54 %).

De um total de 213.093 eleitores inscritos neste círculo eleitoral, foram votar 105.389 (49, 46%).

Em 2019, foram 17 os partidos que concorreram por este círculo eleitoral.

O PSD venceu as anteriores legislativas no distrito de Vila Real com 39.143 votos (39,04%), obtendo o PS 37.306 votos (37,21%), seguindo-se o BE com 6.078 votos (6,06%), o CDS-PP com 4.510 votos (4,50%), a CDU com 2.519 votos (2,51%), o PAN com 1.651 votos (1,65%) e o Chega com 791 votos (0,79%).

Para esse ato eleitoral estavam inscritos 219.087 eleitores e a taxa de abstenção atingiu os 54,24%.

Vila Real é um distrito do Interior do país que perde população há vários anos. Os resultados dos Censos 2021 revelaram que a população diminuiu para 185.878 residentes, quando atingia o número de 206.661 em 2011.

PLI // SF

Lusa/Fim